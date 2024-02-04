«مترو غزة».. متاهة أنفاق تحت الأرض أثبتت عجز الاحتلال الإسرائيلي

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر، ذاق خلالها الكثير من الهزائم السياسية والعسكرية، والسبب في ذلك هو «مترو غزة» أو أنفاق الفصائل الفلسطينية، ففي كل مرة يخرج المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال ليحكي عن انتصارات جنوده يفاجأ بأن هناك الكثير من الأشياء التي لم يتم الكشف عنها.

«مترو غزة».. أنفاق الفصائل الفلسطينية

وكشف جيش الاحتلال اليوم، إن اللواء الخامس احتياط وسلاح الجو ووحدة يهلوم الهندسية استطاعوا تدمير فتحة نفق مجهزة بمصعد كهربائي تحت الأرض، يُعتقد أنها مقر لقيادة الفصائل الفلسطينية، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وبحسب الرائد إيدو ضابط العمليات في سلاح الهندسة القتالية عن أنفاق الفصائل الفلسطينية، قال: «إن الحرب في غزة تشبه حرب العصابات، حيث يقاتل الجنود فوق الأرض وتحتها، وحتى نتمكن من تحقيق انتصار على السطح يجب السيطرة على ما يحدث تحت الأرض».

وأضاف أن هناك عدة أنواع للأنفاق، فبعضها تكتيكي تم بناؤه قرب الحدود لاستخدامها في الهجوم المفاجئ على بعض المستوطنات، وهو ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، وتسبب الهجوم في خسائر فادحة في صفوف الجنود.

وأفادت الصحيفة العبرية على حد وصفها، بأن الفصائل الفلسطينية نجحت في بناء حصن واسع يضم أكثر من 1400 نفق بمسافة طول تتعدى الـ 500 كيلو متر، مضيفة أن الأنفاق بُنيت في الأساس بغرض تهريب البضائع، والأغلب أنها تم إنشاؤها خلال الانتفاضة الأولى ما بين 1987 و1993، قد تم تطويرها وتحديثها بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين.

مترو غزة.. أكثر الأنفاق تطورًا في تاريخ الحروب

ووصفت أستاذة في جامعة ريشمان وصاحبه كتاب حرب تحت الأرض «صدر 2018» دافنيه ريشموند، إن أنفاق الفصائل هي واحدة من أكبر وأعقد والأكثر تطورًا التي بنيت في تاريخ الحروب.

وأضافت أن تلك الأنفاق تحتوى على كل ما يحتاجه رجال المقاومة، من مواد غذائية وأسلحة ومراكز قيادة، ويمكن اعتبارها الأوكسجين لهم.

وقد تم تعزيز الأنفاق بالأسمنت الحديدي، كما أنها مجهزة بأنظمة التهوية والكهرباء والصرف الصحي، وبحسب المتوقع فإن عمق بعض تلك الأنفاق يصل إلى 40 مترا.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مع استمرار الاشتباكات والمعارك في قطاع غزة، أصبحت الأنفاق هي التحدي الأكبر لجيش الاحتلال والذي حتى الآن لم يحقق أي انتصارات تذكر، بل على العكس جميعها هزائم متتالية.