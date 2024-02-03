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معرض القاهرة الدولي للكتاب

يسر فاروق فلوكس: مصر غيرت طريقة تعامل الأوروبيين مع قضية فلسطين

كتب:

حسن سمير
11:16 م | السبت 03 فبراير 2024
المخرجة يسر فاروق فلوكس

المخرجة يسر فاروق فلوكس

قالت المخرجة يسر فاروق فلوكس إن الشارع المصري طرأ عليه الكثير من المتغيرات خلال الفترة الأخيرة، والإعلام أصبح يؤثر في المأكل والمبلس وطريقة التفكير، وكل شيء في حياة المواطن المصري تقريبًا.

أضافت فلوكس خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أن الدول الخارجية تعمل على تغيير أنماط الشخصية عن طريق الترويج لبعض الأطعمة والملابس غير المحلية.

تغيير ثقافة الأطفال

وأشارت إلى أن الإعلام الدولي يعمل على تغيير ثقافة الأطفال، وتشجيعهم على تعليم اللغات الأجنبية غير العربية موضحة أن هناك مخططًا لهدم الهوية المصرية، وثقة المواطن بالدولة المصرية من أجل السيطرة على الشعب المصري فكريًا.

لا يوجد حرية مطلقة

شددت على أنه لا يوجد حرية مطلقة، وحرب غزة كانت كاشفة للدول التي تزعم إيمانها بالحريات، مضيفة أن الشعب المصري شعر بحالة من الصدمة بعد الحرب على قطاع غزة، وتغير الوعي بعد ذلك من خلال العمل على مساعدة الشعب الفلسطيني بدون إيقاع أي ضرر على الدولة المصرية.

 

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بقلم حسن سمير