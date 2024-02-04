أبرز فعاليات معرض الكتاب اليوم.. منها ندوة عن الاكتشافات الأثرية

يتبقى يومان على ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث يحفل البرنامج الثقافي، اليوم الأحد، بعدد من الفعاليات المتنوعة، من بينها ندوة الدكتور علي جمعة.

دور المجتمع الأهلي في الوعي الثقافي

وتنطلق فعاليات الصالون الثقافي في معرض القاهرة الدولي الكتاب، بندوة تحمل عنوان «دور المجتمع الأهلي في الوعي الثقافي»، بحضور الدكتور علي جمعة عضو مجلس علماء المسلمين في قاعة بلازا 2، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا.

وتتناول الندوة دور التنمية والثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي، ويشارك في الصالون نخبة من الكتاب والمثقفين وممثلي المجتمع المدني بمصر.

ندوة عن الاكتشافات الأثرية

وضمن فعاليات المعرض سيتم تنظيم ندوة بعنوان «الاكتشافات الأثرية ودور المعهد الألماني في مصر»، بمشاركة الدكتور أيمن عشماوي والدكتور ديتريتش راوراـ وتديرها نهى توفيق، وذلك في القاعة الرئيسية «سليم حسن بلازا 1»، في تمام الساعة 12 ظهرا.

كما يتضمن البرنامج ندوة حول «استخدامات التسويق الاجتماعي في التصدي للفساد»، وهي الفعالية الثانية لهيئة الرقابة الإدارية، ويدير الحوار الدكتور سامي عبدالعزيز عميد إعلام القاهرة الأسبق، وذلك في قاعة سليم حسن، في الساعة 4 عصرا.