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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وحدة «خدمة المؤلف» تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب:

إلهام الكردوسي
01:56 م | الخميس 01 فبراير 2024
معرض الكتاب

معرض الكتاب

تشارك وحدة خدمة المؤلف التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقدة فعالياتها حاليًا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتتواجد وحدة خدمة المؤلف في جناح B17 بصالة رقم 3، وتعتبر الوحدة بمثابة حلقة الوصل بين المؤلف وإدارة النشر بالهيئة، وتبدأ عملها منذ لحظة استلام الأعمال وحتى انتهاء مرحلة الطباعة.

الاستعلام عن مراحل يمر بها الكتاب

تُقدم خدمة المؤلف، الاستعلام عن المراحل التي يمر بها الكتاب، إضافة إلى الاستعلام عن رصيد الكتب لكل إصدار، ونشأت الوحدة عام 2019، وتعمل على استلام الأعمال من أدباء الأقاليم الراغبين في نشر مؤلفاتهم بالهيئة خلال أيام المعرض.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي