وزيرة الثقافة: إقبال الأسرة على معرض الكتاب مشهد حضاري يعكس إدراك قيمة المعرفة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ما شهدته القاعة المتخصصة في أنشطة الطفل بمعرض الكتاب، من فعاليات متنوعة، واهتمام وإقبال كبير من الأسرة المصرية، هو أمر متميز، ويُعد مشهدًا حضاريًا يعطي دلالة قوية لإدراك الأسرة المصرية بقيمة المعرفة، ويجسد عمق رؤية الدولة وإيمانها بأن التقدم يبدأ بالاهتمام بالنشء.

كما أثنت على المردود الإيجابي الذي حققته فعاليات البرنامج الفني للمعرض، والذي انعكس في المتابعة الجماهيرية الكثيفة لفقراته.

جاء ذلك ضمن متابعتها الميدانية المتواصلة لفعاليات معرض الكتاب الدورة الـ55، إذ تفقدت عددا من أروقة المعرض؛ للاطمئنان على منظومة الأداء، ومردود ما يُقدمه المعرض من فعاليات وخدمات ثقافية فنية متعددة لجمهور المعرض.

واستهلت الجولة التفقدية، بمشاركة جمهور المعرض، ومتابعة عرض الليلة الكبيرة وعروض التنورة وعرض موسيقي لمملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وسط حشد جماهيري كبير.

فعاليات ثقافية مقدمة للطفل

أعقب ذلك تفقدها للقاعة المخصصة للطفل، والتي تشتمل عددا من الفعاليات المقدمة للطفل منها: ورش الحكايات، اللقاءات التفاعلية، الورش الفنية التشكيلية، رسم جداريات، العروض المسرحية، وغيرها من الفعاليات المعنية بتطوير وتنمية مهارت الطفل والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأسرة المصرية التي حرصت على اصطحاب أبنائها، للاستفادة من الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المعرض للطفل، والتي يُشرف عليها المركز القومي لثقافة الطفل، التابع لوزارة الثقافة، ويتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المقدمة للنشء.

زيارة أجنحة حياة كريمة

كما حرصت وزيرة الثقافة على زيارة أجنحة حياة كريمة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من أجنحة الدول العربية المشاركة في المعرض، وناقشت معهم سبل تعظيم التعاون والتبادل الثقافي،وردود فعلهم حول فعاليات المعرض.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتستمر في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.