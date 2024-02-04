قانوني يوضح حالة وحيدة تسمح بتغيير نشاط المحل في قانون الإيجار القديم

قال الخبير القانوني، محمد عبد المجيد، إن قانون الإيجار القديم اشترط على صاحب المحل أو العين المؤجرة حال رغبته في تغيير نشاط العين المؤجرة بعقود قانون الإيجار القديم، كتابة عقد إيجار جديد ببنود مختلفة ومقابل جديد، وإلا تعرض للطرد من قبل المستأجر.

عدم جواز تغيير نشاط المحل المبرم في العقد

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا لقانون الإيجار القديم لا يجوز تغيير نشاط المحل المبرم في العقد الموثق، وفي حالة تغيير النشاط يعتبر العقد المعمول به لاغيا، وفي هذه الحالة يحق للمؤجر طرد المستأجر، لافتا إلى أنه في حالة تغيير النشاط يجب على صاحب المحل أن يعقد عقدا جديدا.

زيادة جديدة في الإيجار القديم

وأشار إلى أن أصحاب العقارات في قانون الإيجار القديم على موعد مع زيادة جديدة على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، وتكون الزيادة بنسبة 15%، وهي زيادة سنوية نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، ويجرى تطبيقها بدءا من شهر مارس 2024.