اتحاد الملاك يقدم اقتراحا جديدا بشأن المحلات التجارية في قانون الإيجار القديم

يثير قانون الإيجار القديم اهتمام قطاع عريض من المواطنين، خاصة وأنه يخص ملايين الأسر المصرية، لذلك ينتظرون بشغف آخر مستجداته، خاصة بعد تأكيد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.

وكشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن آخر المطالب التي نادى بها الملاك قبل مناقشته القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن اتحاد الملاك طالب بمعاملة المحلات التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة المحال التجارية من الإيجار الجديد، وأن تدفع نفس القيمة الإيجارية السعرية المناسبة لسعر السوق.

المحلات التجارية

أوضح اتحاد ملاك الإيجار القديم أن قانون الإيجار القديم يمس حق العمل أكثر من حق السكن، حيث أن وجود مستأجرين في نفس المنطقة، أحدهما بموجب عقد إيجار قديم والآخر بموجب عقد إيجار جديد، يؤدي إلى عدم المساواة في الفرص بينهما، خاصة إذا كانا يبيعان نفس السلعة بنفس السعر.

وأشار إلى أن الاتحاد في انتظار رد مجلس النواب على مقترحاته، والتي كان من بينها تشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات «راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي»، وذلك قبل مناقشة القانون داخل الفصل التشريعي الحالي.