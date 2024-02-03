شروط امتداد عقد الإيجار القديم للابن المتزوج.. قانوني يوضح

امتداد عقود الإيجار القديمة، للعين المؤجرة، سواء لأبناء المتوفى أو ورثته من المسائل التي تثير جدلا واسعا، فهناك العديد من التساؤلات حول أحقية المطالبة بامتداد عقد الإيجار بحسب القانون، وفي هذا الصدد أشار المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى الشروط الواجب توافرها لامتداد العين المؤجرة إلى الابن المتزوج.

امتداد عقد الإيجار القديم

وحول امتداد عقد الإيجار القديم للابن المتزوج، أكّد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أنه يُعد من أقارب الدرجة الأولى، ويحق له المطالبة بمد عقد الإيجار في حالة الإقامة الكاملة مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام، مشيرا إلى أنه يشترط الإقامة الكاملة وليست العارضة بهدف تقديم الرعاية الصحية على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه في حالة سفر الابن لا يحق له المطالبة بمد عقد الإيجار بحسب القانون المعمول به حاليا، لانتفاء شرط الإقامة الدائمة.

إخلاء الوحدات السكنية

وأضاف الخبير القانوني، فيما يخص بإخلاء الوحدات السكنية، أن الورثة من الدرجة الأولى كالزوجة، الأبناء، الوالدين، يكفل لهم القانون امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة، شرط إثبات الإقامة الكاملة مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة، موضحا أنه بوفاة الشخص الذي استفاد من مد عقد الإيجار القديم، تعود العين المؤجرة للمالك الأصلي.