رئيس برلمانية الوفد بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني يستهدف توسيع المشاركة المجتمعية

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كل موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تعكس حرص مجلس الأمناء على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أن الملف الاقتصادي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة.

وقال في بيان له اليوم، إن الحوار الوطني يستهدف بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولي من الحوار، إذ استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع علي المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ما سينعكس علي حياة المواطنين، مؤكدا أن مصر في الوقت الراهن تواجه تحديات متباينة لذلك تحتاج إلى كل رأي ورؤية من شأنها المساهمة في عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات.

وأشار إلى أن المناقشات الاقتصادية في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستكون أكثر عمقا وتخصصية، ويجرى التعامل مع الملف الاقتصادي كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ.

ووجه الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد.