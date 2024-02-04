عضو «الحوار الوطني» يكشف القضايا الاقتصادية المطروحة للنقاش في المرحلة الثانية

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أهم القضايا الاقتصادية التي ستُطرح للنقاش في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكدًا أن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، أعلن بشكل واضح أن الباب مفتوح أمام من يرغب في التقدم بأي مقترحات أو المشاركة بالجلسات.

ضبط الأسواق والأسعار

أشار «عبد القوي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن ظاهرة الغلاء والتضخم تأتي على رأس المناقشات، والتي لا بد أن تكون هناك آليات محددة للتصدي لهما، لافتًا إلى ضرورة تدخل الدولة لضبط الأسواق والأسعار، وخاصة أسعار السلع الاستراتيجية.

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا بد من إقامة العديد من المنافذ لتوزيع السلع الغذائية، سواء عن طريق منافذ الشرطة أو المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجنب الوساطة بين التاجر والمستهلك، إلى جانب تنشيط وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لإحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدًا على ضرورة وجود إجراءات سريعة ودقيقة في هذه المرحلة.

زيادة التصدير

أضاف أنه لا بد من زيادة التصدير، بالإضافة إلى تفعيل دور الصناعة بشكل كبير، سواء من خلال المشروعات المتوسطة أو الصغيرة، فهي من الأمور الهامة ومصدر من أهم مصادر التصدير.

لفت «عبد القوي» إلى الأهمية الكبيرة للسياحة، والتي تعد من المصادر الهامة للدخل القومي، مشيرًا إلى أن مصر لديها كل أنواع السياحة: الدينية، الشفائية، الآثار، الثقافية، العلاجية، وغيرها، لكن ما يأتي للدولة من موارد للسياحة ليست بالمبالغ الكافية، خاصة أن مصر دولة تتمتع بمناخ جيد طوال العام والموقع الجغرافي المتميز، وجميعها عناصر لجذب ودعم السياحة وتنمية مواردها.

أشار عضو مجلس الأمناء إلى أهمية الزراعة، مؤكدًا أن مصر دولة زراعية بالأصل، ونستطيع زراعة المحاصيل الهامة وتصديرها إلى أوروبا، مطالبًا بترشيد الاستهلاك، خاصة في ظل وجود عجز بالموازنة، وخاصة في السلع الكمالية غير الضرورية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في جميع المصالح الحكومية والبعثات بالخارج وغيرها.