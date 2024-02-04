قيادي بـ«مستقبل وطن»: لدينا إمكانيات وكوادر بشرية قادرة على النهوض بالصناعة

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية والتصدير ينعش الاقتصاد، موضحا أن نهضة الأمم تحققت عبر الاهتمام بالصناعة، وهناك نماذج كثيرة في العالم كانت بها أزمات اقتصادية، ولكن الحل جاء عبر الصناعة.

إرادة حقيقية للنهوض والنجاح

وأوضح أن مصر لديها الإمكانيات والعقول والكوادر البشرية القادرة على النهوض بالدولة، وكل هذه العوامل عند توظيفها بشكل يخدم الصناعة ستحدث نهضة اقتصادية كبيرة ونصل بالصناعة، والتي تمثل 16% من الناتج القومي في الوقت الحالي إلى 40 و50% وأكثر.

وأشار إلى أن تصنيع المواد الخام أكثر كلفة من الاستيراد، وأغلى من التصدير بعد الانتاج، وهذا يحدث في مصر فقط، ما ينبغي إيجاد حلول لهذا الأمر.