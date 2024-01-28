«النقل»: تعظيم مشاركة القطاع الخاص في السكة الحديد لزيادة الناتج القومي

أكدت تقرير لوزارة النقل، أن إنشاء مصنع لتصنيع 320 عربة مترو و40 قطار جر كهربائي و500 عربة ركاب سكة حديد بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب والتعاقد مع شركة فوست البين النمساوية لإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي تنفيذا.

تعظيم مشاركة القطاع الخاص

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ كافة مشروعات النقل وإدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد وزيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدي إلى زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي.

واستعرض التقرير بعض المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص مثل التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك - التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر» لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

ورش كوم أبو راضي

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني لعربات السكة الحديد، خاصة مع الاهتمام الكبير من وزارة النقل بتطوير كافة الورش وزيادة انتاجيتها والاستغلال الأمثل لكافة مواردها وقطع الغيار المتواجدة بها، حيث يتم تطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 5 ورش جديدة مؤكداً على ضرورة أن يكون كافة القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى.

ونوه إلى أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

إجراء العمرات

جدير بالذكر أن ورش كوم أبوراضي مقامة على مساحة حوالى 75 فدان وتقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة «عمرة عمومية – متوسطة» لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الـ VIP والإسبانى وعربات تحيا مصر وعربات توليد القوى ويبلغ عدد العاملين بها 1270 عامل «مهندسين وفنيين وحرفيين وإداريين» وقد تم تطوير ورش عربات كوم أبو راضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل.