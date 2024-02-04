تداول فيديو على «تيك توك» لظهور حشرات في النودلز تحت المجهر.. ما حقيقته؟

عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر بين المتابعين مقطع فيديو متداول لتجربة قام بها أحد مستخدمي «تيك توك» في إحدى الدول العربية، يتفحص النودلز تحت المجهر، ليكتشف الصدمة بعد ظهور حشرات، ما أثار الأسئلة لدى الكثيرين هل هذا حقيقة أم لا؟، وهو ما نجيب عليه من خلال «الوطن».

ظهور حشرات في النودلز تحت المجهر

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن النودلز أو المكرونة سريعة التحضير بها مادة بروتينية تؤثر على الأمعاء، لأنها تفتقر إلى القيمة الغذائية: «صعب يكون فيها حشرات بالصورة دي، لأن بيكون في مراقبة على العبوات، لكن هي في الأصل لا ننصح بها بسبب مشاكلها مع الجهاز الهضمي».

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خطورة تناول النودلز

الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة، ولكن كمكونات غذائية فإن النودلز من الأكلات غير الصحية، بحسب ما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، مرجعا السبب إلى العوامل التالية:

- تحتوي على كمية من الدهون المتحولة، التي تعمل على الأنيميا.

- بها مادة كيميائية تسبب التهابات المعدة.

- كمية الأملاح الزائدة تعطي شبع وهمي.

- تحتوي على مُحسِّن للنكهة يؤدي إلى التهابات الأعصاب وارتعاش الأطراف وضعف الدماغ.

- تعطي زيادة متفاقمة في الوزن دون داع.

طريقة صحية لتحضير النودلز في المنزل

ونقدم لكم طريقة عمل النودلز في المنزل بشكل صحي، بطريقة الشيف الشربيني، من خلال برنامجه «الشيف»، المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»:

- مكرونة إسباجتي.

- بصل.

- فلفل ألوان.

- صدور دجاج.

- كرفس.

- جزر.

- زبدة.

- ملح.

- فلفل.

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة في حلة بها ماء حتى الغليان.

- ضعي طاسة على النار بها الزبدة أو الزيت.

- قطعي البصل والكرفس والجزر.

- ضعيهم في الزبدة مع الملح والفلفل.

- ضيفي صدور الدجاج المقطعة مكعبات.

- قلبي خليط المكرونة قليلًا، وضيفي المرقة.

- اتركيها حتى تغلى وضيفي النودلز.

- اتركيها لتغلي مرة أخرى، ثم ارفعيها عن النار.

- قدمي النودلز ساخنة، ومن الممكن أن تضعي النودلز بالخضار.