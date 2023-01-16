6 أنواع للقمح في مصر.. «يصنع منها النودلز والكوكيز والحلويات والمكرونة»

كشف الدكتور محمد درويش، أستاذ بحوث بقسم بحوث القمح، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، أحد أهم المراكز البحثية الزراعية في الشرق الأوسط، أنه يوجد 6 أصناف من القمح المنزرع بعدد من دول العالم من بينها القمح الأحمر الطري، وكذلك القمح الأحمر الربيعي القاسي الذي يستخدم في العديد من صناعة المخبوزات ومن بينها صناعة «الكوكيز».

أصناف القمح والكوكيز

وأضاف «درويش» لـ«الوطن»، أن أنواع القمح المنزرع في معظم دول العالم كالتالي:

- القمح الأحمر الشتوي الطري والذي يعد الأفضل لصناعة الكوكيز، والمعجنات، والبسكويت.

- القمح الأحمر الربيعي القاسي والذي يستخدم في صناعة العديد من المخبوزات.

- القمح الأبيض الطري والذي يستخدم في صناعة الخبز بدول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

- القمح الطري: من أكثرِ أنواع القمح زراعة في دول العالم، ويطلق عليه اسم قمح الخبز إلا أنه لا يحبب صنع الخبز منه، ويمكن استخدامه لصنع الحلويات، والمعجنات وغيرها.

- القمح الصلب: يطلق علية قمح «ديورم» والذي يعد أفضل الأنواع لصناعات المكرونة بمختلف أنواعها.

- القمح الأبيض القاسي والذي يستخدم في بعض دول آسيا لصناعة «النودلز» والخبز.

أصناف القمح المنزرع في مصر

وأوضح أن تلك الأصناف السابق ذكرها جميعها يتم زراعتها في محافظات مصر، ومنها القمح الأبيض القاسي، والقمح الطري، والقمح الصلب، والتي يتم زراعتها في حقول الوجه القبلي، وكذلك في محافظات الوجه البحري.