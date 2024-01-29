حقيقة ظهور حشرات في عبوة شاي تحت المجهر.. خبير تغذية يوضح

عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر بين المتابعين مقطع فيديو متداول لتجربة شخص من مستخدمي «تيك توك»، وضع ورق الشاي تحت المجهر، وظهر به حشرات، ما أثار الأسئلة لدى الكثيرين هل هذا حقيقة أم لا، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

ظهور حشرات في عبوة شاي تحت المجهر

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الشاي به مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والثيوفيلين والأحماض الأمينية، ومادة الكلوروفيل والمركبات المتطايرة، وهي من أسباب ظهور شكل الحشرات في الشاي: «المركبات دي بتعمل درجة عالية من التخمير، وهي عادية غير مؤثرة على الصحة، وأحد مركبات الشاي من التربة، والمياه السخنة اللي بنستخدمها بتطهر الشاي».

وهو ما أكدته دراسة حديثة بقيادة عالم الوراثة البيئية الألماني، إذ اكتشف آثارًا لأكثر من 1200 نوع مختلف من الحشرات من تحليله للشاي، نُشرت في مجلة «Biology Letters»، وأظهرت أن الشاي يحتوي على مكونات ومركبات بها يرقات مفيدة في تركيبات الشاي.

فوائد تناول الشاي

وأضاف «الحوفي»، أن فوائد تناول الشاي، تتمثل في التالي:

- الشاي يحتوي على مضادات أكسدة تؤدي إلى الحفاظ على خلايا الجسم.

- الشاي يلعب دورًا حيويا في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

- الشاي به الجذور الحرة التي تساعد على الطاقة في الجسم.

- الشاي يعمل على دعم الصحة العامة عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الكمية المسموحة من الشاي

وردًا على ما هي الكمية المسموحة من الشاي، أوضح أنه يفضل عدم تجاوز تناول الشاي من كوب إلى كوبين في اليوم، وذلك لعدم التأثير على الصحة: «الشاي مركباته مش ضارة، لكن لازم الانتباه للكمية التي يتم تناولها، حتى تكون ضمن الكمية المسموحة لتناول الكافيين».