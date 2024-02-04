علي جمعة: نتطلع إلى إنشاء مركز لأبحاث الحيوان للنهوض بالبحث العلمي في مصر

أعرب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عن أمله في إنشاء مركز لأبحاث الحيوان للنهوض بالأبحاث العلمية في مصر.

وعن تعاون مؤسسة مصر الخير مع الجهات الأخرى، قال جمعة خلال ندوة «مؤسسة مصر الخير في التنمية المجتمعية» على هامش فعاليات معرض الكتاب: «وقّعت المؤسسة عددا كبيرا من البروتوكولات مع الجهات الحكومية وكثير من الكليات والبنوك والوزارات، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين».

وأوضح جمعة، أنّه جرى توقيع أكثر من 1000 بروتوكول، وهي آلية ناجحة وقيّمة ولها فوائد كثيرة، بينها تحديد عمل الأطراف ومهام كل جهة، وكل ذلك تحت عنوان الرحمة والرفق، من أجل الوصول إلى المواطنين».

ولفت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إلى أنّ هناك مفاهيم قد تنقص العمل الأهلي مثل التطوع، متابعا: «نريد أن ننشأ ثقافة التطوع من خلال التدريب والتعليم وإنشاء القيم العامة التي يجب أن يتحلى بها المجتمع، وبالإرادة والاستمرار نصل إلى المراد».