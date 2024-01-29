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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة بمؤتمر «الفتوى في المجتمعات المعاصرة»

كتب:

رؤى ممدوح
05:51 م | الإثنين 29 يناير 2024
شوقي علام

شوقي علام

توجَّه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى سنغافورة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي «الفتوى في المجتمعات المعاصرة» والذي يعقد في الفترة من 2-3 فبراير 2024 في العاصمة سنغافورة بحضور عدد كبير من المفتين والعلماء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

تمكين المجتمعات المسلمة

ويلقي فضيلة مفتي الجمهورية كلمة رئيسية في المؤتمر الذي يتناول المواضيع المتعلقة بتمكين المجتمعات المسلمة من خلال الفتاوى الرشيدة خاصة وسط التحديات التي تواجهها المجتمعات في وقتنا المعاصر.

كما يلتقي فضيلة المفتي بعدد من كبار المسؤولين والعلماء في سنغافورة على رأسهم رئيس دولة سنغافورة ونائب رئيس الوزراء، ووزير شؤون المسلمين في سنغافورة، وغيرهم.

استراتيجية دار الإفتاء

وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في إطار تنفيذ استراتيجية دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لمدِّ جسور التواصل الديني مع الخارج، وتكوين أواصر الأخوة والتعاون المثمر وتطوير العلاقات الثنائية.

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