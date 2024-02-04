مقتل 28 شخصا في قصف أوكراني على مقاطعة لوجانسك.. بينهم طفل

أعلنت السلطات في «مقاطعة لوجانسك» مصرع 28 شخصا بينهم طفل واحد، وإصابة 10 آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية، لمخبز مدينة ليسيتشانسك بالمقاطعة الواقعة شرق أوكرانيا، التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر تنظيم استفتاء في 2022.

وكان رئيس «مقاطعة لوجانسك» ليونيد باستشنيك، قال في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية قصفت مخبزا في ليسيتشانسك بـ«مقاطعة لوجانسك»، مضيفا عبر «تليجرام»، وفق لشبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن هناك مدنيون تحت الأنقاض، فيما اشارت وسائل إعلام، إلى استخدام صواريخ «هيمارس» الأمريكية في عملية القصف.

الهجوم تعبير عن عجز كييف

وكانت نائبة رئيس «مجلس الدوما» الروسي آنا كوزنيتسوفا، قالت في وقت سابق، عبر «تليجرام»، إن قتل «إرهابيي» أوكرانيا، على حد وصفها، الأبرياء في مدينة ليسيتشانسك بـ«مقاطعة لوجانسك» تعبير عن عجزهم، ومحاولة منهم لجذب انتباه رعاتهم الغربيين.

وفشلت دعوة تقدم بها نائب إستوني في «البرلمان الأوروبي»، ريو تيراس، بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية، المقررة في 15حتى 17 مارس المقبل، وقع عليها 29 نائبا فقط في البرلمان الذي يضم 705 نائبا من مختلف الدول الأوروبية، وفق لما ذكرته وكالة البث الإستونية «إيه آر آر».

وفي سياق آخر، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس «مجلس الدوما» فياتشيسلاف فولودين، الذي يحتفل اليوم، بعيد ميلاده الستين، وفق لـ«روسيا اليوم»، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، تكريما له على جهوده في خدمة الأمة وتطوير النظام البرلماني.