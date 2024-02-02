موسكو: خسائر أوكرانيا بلغت 23 ألف قتيل وجريح خلال يناير الماضي

بلغت خسائر الجيش الأوكراني، على مختلف المحاور خلال الساعات الـ24 الماضية، 798 عسكريا بين قتيل وجريح، وفق لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، وأشارت الدفاع إلى إسقاط 40 مسيرة أوكرانية، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن «منظومات بانتسير» الصاروخية للدفاع الجوي تلقى رواجا كبيرا في سوق السلاح العالمي مثل «الفطائر الساخنة»، مشيرا خلال منتدى «كل شيء من أجل النصر»، وفقا لـ«روسيا اليوم»، إلى تهافت العديد من الدول على شرائها.

بوتين: روسيا تمتلك 6 آلاف مؤسسة دفاعية

وأشار بوتين إلى امتلاك بلاده حاليا 6 آلاف مؤسسة دفاعية يعمل فيها ملايين الأشخاص، وأوضح الرئيس الروسي، أن نحو 10 آلاف منشأة إنتاج أخرى في البلاد تعمل على تلبية الاحتياجات المتنوعة لوزارة الدفاع.

وتابع بوتين قائلا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن وزارة الدفاع ستعمل على تطوير ودعم عمل المؤسسات العسكرية بنسبة 80%.

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عن حجم خسائر القوات الأوكرانية في يناير الماضي، مشيرا في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات الروسية، إلى سقوط 23 ألف قتيل وجريح.

الرئيس الروسي: الغالبية العظمى يدعمون الجيش والبحرية

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لـ«سبوتنيك»، أنه من الضروري الرد بسرعة على أسلحة التدمير والاستطلاع، لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الروس يدعمون الجيش والبحرية.