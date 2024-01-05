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الجيش الروسي: دمرنا 6 مسيرات أوكرانية في منطقة لوجانسك

كتب:

أحمد العانوسي
04:49 ص | الجمعة 05 يناير 2024
الجيش الروسي - أرشيفية

الجيش الروسي - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن الجيش الروسي، أنه تم تدمير 6 مسيرات أوكرانية بمدينة كريمينايا التابعة للوجانسك، وذلك في نبأ عاجل نقلته شاشة القناة.

وفي نفس السياق، أكدت القناة أن البيت الأبيض اتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بصواريخ وقاذفات صواريخ، استخدمت في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا.

 وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين: «يعد ذلك تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا».

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بقلم أحمد العانوسي