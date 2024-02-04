بالتزامن مع معرض الكتاب.. فيديوهات البوك توكرز على تيك توك تحقق مشاهدات مرتفعة

على الرغم من أن تطبيق «تيك توك»، غير مهتم بالمواد الثقافية المتعلقة بالرواية والشعر والكتب والفلسفة، فإنه تحول إلى مجتمع مهتم بالترويج للكتب والقراء تحت هاشتاج منتشر بشكل كبير يحمل اسم «بوك توك Book Tok»، إذ ينشر البوك توكرز فيديوهات جذابة عن أبرز الكتب والروايات، يرشحون من خلالها كتب وروايات للقراء ولمتابعينهم، والتي زاد الإقبال عليها تزامنا مع الدورة الـ55 لمعرض الكتاب، ورغبة قطاع كبير من الشباب في معرفة أفضل الإصدارات الموجودة في المعرض.

هاجر أحمد، بوك توكر وصانعة محتوى، تروج لكتب الحفاظ على الهوية، وروايات تاريخية مثل «أوراق شمعون المصري» و«الطنطورية»، و«دير يس» و«البشرات»، و«المسكوت عنه في التاريخ»، كتب نفسية مثل «عقدك النفسية سجنك الأبدي»، «اعرف وجهك الآخر»، «دليل النجاة الفردية».

وترى «هاجر» أن 60% من متابعيها تتراوح أعمارهم بين 15 و25، و40% بين 30 و50 عاما، موضحة أنها تقرأ الكتب لترشحها للجمهور، وتبدى وجهة نظرها في مضمونها ومدى مناسبة كل كتاب لفئة عمرية معينة، مؤكدة أنها لا تحصل على هدية من الكاتب أو دار النشر حتى يكون لها حرية التعبير، فهي تحب عملها وتفضل ٳبداء رأيها بكل صدق دون تطرف، ذاكرةً أن صدق البوك توكر يجعل الجمهور يصدق ما يقوله عن كل كتاب، لذا حصلت على 22 ألف متابع على تيك توك، و13 ألف على إنستجرام.

تروج أسماء أشرف الأخرى للكتب التاريخية

البوك توكر أسماء أشرف، تروج هي الأخرى للكتب التاريخية أولًا ثم كتب الفانتازيا وكتب الغموض وجرائم القتل، وتذكر أن أكثر المتابعين لها في سن الشباب، لذا ترشح كتب الفانتازيا لأن معظم الشباب يفضلونها عن غيرها من الروايات، موضحة أن دور النشر ترسل نسخة من الكتاب وتطلب منها قراءته وترشيحه، فتشترط «أسماء» أن تعبر عن رأيها بكل وضوح وشفافية ولا تأخذ أموالًا من أي دار نشر أو كاتب ثم تقرأ الكتاب وترشحه إذا نال إعجابها، وإذا وجدت عيوبا في الكتاب أو أنه غير مناسب لفئة معينة من القراء تذكر ذلك، وأحيانا تكون حادة جدًا في انتقادها للكتاب أو العمل وتعتبرها فرصة أن يصلح الكاتب من نفسه وكتابته بتصحيح السلبيات.

يحب نايف عبد الرحمن انتقاء الكتب

يحب البوك توكر نايف عبد الرحمن، انتقاء الكتب ليعرضها على متابعيه، ولا يهتم برأي المؤلف بل يفضل قراءة كتابه أولًا وٳذا أعجبه يروج له؛ لينال ثقة ومصداقية الجمهور، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يأخذ أجرًا على ما يقوم به، بسبب شغفه بالقراءة وحب الجمهور له، مضيفا أن الشباب هم الأكثر ٳقبالا على كتب الفانتازيا «الخيال العلمي»، وينصح الشباب دائما بالقراءة في عدة مجالات وعدم التركيز على جانب واحد في قراءة الكتب.

الفتيات هم الأكثر متابعة لـ«نايف»

الفتيات هم الأكثر متابعة لـ«نايف»، وفقا لقوله، وتتراوح أعمارهن بين 18 و24 عامًا أي بنسبة 72% وذلك من خلال استبيان طرحه، يليه الشباب في عمر «25 - 34» أي بنسبة 27%، والشباب المراهق جاء تفضيله للقراءة بين أعمار 17 و13، أي بنسبة 10.8%، بينما جاءت النسبة الأقل لكبار السن وتتراوح أعمارهم بين 55 و64 بنسبة 4%، موضحا أن أكثر فيديو حصد نسب مشاهدة، كان عن كتاب «آرسس»، و«حروب القطط غابة الأسرار»، فهو يعرض اقتباسات مع صورة غلاف الكتاب بجانب ٳضافة موسيقى هادئة وإضاءة مناسبة لجو القراءة لجذب الجمهور له، مضيفا أن أكثر الفيديوهات التي نالت ٳعجاب الجمهور حصدت 64 ألف ٳعجاب وكانت ترويجا لرواية «سفاح الأزقة».