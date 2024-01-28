من هي كنزي مدبولي؟.. 7 معلومات عن صاحبة رواية فرصة من ذهب في معرض الكتاب

طرحت البلوجر كنزي مدبولي، أول أعمالها في رواية بعنوان «فرصة من ذهب» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وهي الرواية التي لاقت إقبالا كبيرا من جمهور المعرض، ليتساءل البعض هو ما جعل الجميع يتطلع لمعرفة من هي كنزي مدبولي؟

من هي كنزي المدبولي؟

تداول صور يظهر من خلالها ازدحام وكثافة، داخل ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، مما أثارت أسئلة الجماهير، عن من هي كنزي مدبولي؟، التي خاضت مشوارا كبيرا في تقديم المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأصبحت في فترة بسيطة مقربة من الجميع، وتحقيق حلم الطفولة بأن تصبح شخصية معروفة.

معلومات عن كنزي مدبولي

ونقدم لكم من خلال «الوطن»، معلومات عن من هي كنزي مدبولي؟، بحسب حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور «إنستجرام»:

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

- تخرجت كنزي مدبولي في كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا.

- منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت أولًا في تقديم محتوى تمثيل وإخراج البرامج البسيطة على مواقع «السوشيال ميديا».

- تمت خطبتها منذ عام 2017 لفراس مُهيب.

- أصبحت كنزي مدبولي من مقدمي المحتوي التي حجزت نصيبًا كبيرًا لها في قلوب متابعيها، وبدأت مع خطيبها بفيديوهات مشاكل المرتبطين.

- ألتف حولها عدد كبير من الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واشتهرت بجملة بنات خالتي.

- حب مختلف لديها لوالدها، ولوالدتها، وكانت قد عبرت أن قدوتها هي والدتها، واستمدت منها قوتها، وعبرت عنها خلال إحدى منشوراتها: «كنت بلاقيها بتقول الحمد لله دايمًا فطلعت زيها، ولما كنت مش بجيب درجات حلوة ألاقيها بتدعمني دايمًا، وبسببها دخلت كليتي إللي بحلم بيها، وحققت طموحي الكبير، لما كنت بحس بالفشل كانت بتدعمني أول واحدة، لو حد شاف خير مني أنا نسخة مصغرة منها».