أجنحة المؤسسات الدينية: «كتب متنوعة.. وأنشطة للأطفال»

شهدت أجنحة المؤسسات الدينية، بشقيها الإسلامى والمسيحى بمعرض الكتاب، إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات والأعمار، حيث شاركت بكتب ومجلات جذبت إليها الزوار.

وداخل جناح الأزهر الشريف بقاعة 4 التى تحمل اسم «التراث» كان الإقبال ملحوظاً على الندوات العلمية.

وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«الوطن»، إن هناك إقبالاً كبيراً على الجناح والندوات التى يقيمها الأزهر، مشيداً بالتنظيم ومجهودات ترتيب الجناح بفضل تعليمات وتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

«النجار»: توافُد على جناح الأزهر وندواته.. وإشادات بالتنظيم ومجهودات ترتيبه.. و«رجب»: أعمال «الأوقاف» المشاركة هذا العام اهتمت بالقضايا المعاصرة

كما شهد ركن الخط العربى بالجناح ازدحاماً، حيث انتظم عدد كبير من رواد المكان فى طابور طويل حتى يتمكن كل منهم من الحصول على بطاقة مخطوط عليها اسمه بالخط العربى المميز.

وعلى بُعد خطوات من جناح الأزهر كان المشهد لافتاً فى جناح وزارة الأوقاف، حيث اصطف عدد كبير من الطلاب الوافدين للاطلاع وشراء الكتب الدينية والعلمية المترجمة. وقال إسماعيل رجب، مدير عام إدارة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جميع الأعمال التى شاركت بها الوزارة هذا العام فى معرض الكتاب اهتمت بالقضايا المعاصرة، مشيراً إلى أن آخر عمل أصدرته الوزارة هو مجموعة من الكتب التى تناولت المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وأضاف «رجب»: «أعد المجلس بعض الكتب، منها البيان على المنتخب، ودراسات فى علوم القرآن، والمختصر المفيد فى علم التجويد، كل هذه إضاءات قرآنية تفيد حفظة القرآن الكريم»، لافتاً إلى أنّ كتب التراث الإسلامى كان لها نصيب كبير من الاهتمام، وأن «طلبة الأزهر المغتربين وغيرهم من الجنسيات الأخرى يهتمون بهذه النوعية من الكتب تحديداً، إضافة إلى الكتب المترجمة، ولدينا كتب لتفسير القرآن بـ11 لغة»، مؤكداً أنّ طلبة العلم أكثر الفئات التى تُقبل على الجناح للشراء، بالإضافة إلى فئة الشباب: «كما اهتمت الوزارة والمجلس بالنشء وأصدرنا سلسلة (رؤية) بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب لهذا الغرض».

«فايد»: هناك إصدارات بجناح «الإفتاء» تنفد بشكل يومى منها «دليل الأسرة والرد على شبهات المتطرفين»

لم يختلف الأمر كثيراً فى جناح دار الإفتاء المصرية، إذ كان الحضور لافتاً من طلاب جامعة الأزهر من الوافدين والمصريين وطلبة العلم من مختلف الجامعات، بالإضافة إلى باحثى الدكتوراه والماجستير فى العلوم الشرعية، حيث قدمت «الإفتاء»، خلال جناحها هذا العام، باقة متنوعة تشمل جميع نواحى الحياة الثقافية والتعليمية والاجتماعية والصحية والتنويرية التى ترتكز على نشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة، وتتبنى الفكر الوسطى والمنهجية العلمية المنضبطة، وتناقش أهمَّ المسائل والقضايا الأسرية.

ومن جهته، أكد محمد فايد، مدير الإصدارات بدار الإفتاء، لـ«الوطن»، أن جناح دار الإفتاء يشهد إقبالاً متزايداً من قبَل الجمهور، وهناك إصدارات تنفد بشكل يومى، منها موسوعة دليل الأسرة فى الإسلام والرد على شبهات المتطرفين، موضحاً أن كل إصدار يوجد منه 500 نسخة بشكل يومى ويمكن أن تنفد نسخ بعضها قبل انتهاء اليوم فى المعرض. وأشار «فايد» إلى أن الإصدارات الموجودة بالمعرض هى كالآتى: «كتاب موسوعة الفتاوى الإسلامية، موسوعة الفتاوى المؤصلة، موسوعة دليل الأسرة فى الإسلام، القول الحسن فى جواب القول لمن، فتاوى الشباب، الفتاوى الطبية، فتاوى وأحكام المرأة فى الإسلام، فقه الوطن والمواطنة، الأحكام المتعلقة بالجنائز والمقابر، سؤالات الأقليات، نحو فهم منهجى لإدارة الخلاف الفقهى، إصدار خاص بأحكام المسافر، فتاوى وأحكام المعاملات المالية، الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب، الجهاد.. مفهومه، ضوابطه، أحكامه».

«الأسقفية»: شاركنا فى هذه الدورة بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة

كما شاركت الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، والأسقفية»، فى المعرض، بإصدار كتب دينية وطقسية وتعليمية للأطفال، إضافة إلى أنشطة فى جناح كل كنيسة وعروض على الكتب.

من جهتها أعلنت الكنيسة الأسقفية عن مشاركتها فى هذه الدورة بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة، إذ تعرض دار النشر الأسقفية فى جناحها بالمعرض كتب «المحبة الأبدية»، «المسيحية المبكرة فى ليبيا»، «اعترافات القديس أغسطينوس»، مقدمةً خصومات على الكتب تصل إلى 20%.

كما أعلن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى عن مشاركته، ويوجد المركز فى صالة 1 جناح B34 من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة مساءً يومياً.

فيما شاركت الكنيسة الكاثوليكية ممثلة فى دار لوغوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك فى معرض الكتاب للعام الخامس، حيث توجد فى صالة 1 جناح C2، كما شاركت الكنيسة الإنجيلية فى معرض الكتاب ممثلة فى دار الثقافة للنشر التابعة لها، فى صالة 2 جناح C5 وتقدم عدداً من الفعاليات والعروض والخصومات على الكتب الصادرة عنها.