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آخر أعمال نادية لطفي في مسيرتها الفنية.. تفاصيل مسلسل «ناس ولاد ناس»

كتب:

ضحى محمد
12:05 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
نادية لطفي

نادية لطفي

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نادية لطفي، التي قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني ، ويعتبر مسلسل «ناس ولاد ناس» 1993 آخر أعمال الفنانة نادية لطفي.

نادية لطفي تتحدث عن قلة أعمالها الدرامية 

وسبق وتحدثت نادية لطفي عن سر ابتعادها عن الأضواء وقلة أعمالها التليفزيونية والمسرحية والتي اقتصرت على مسلسل واحد بعنوان «ناس ولاد ناس» عام 1993 قائلة في تصريحات تلفزيونية، «أنا مش بنت التليفزيون، وقدمت هذه التجربة كنوع من التنوع وهذا ينطبق أيضا على تجربتي الوحيدة في المسرح، فأنا أعشق السينما، واستفدت علما وخبرة من تجاربي في المسرح والتليفزيون أضافت لي في السينما».

أحداث مسلسل «ناس ولاد ناس»

يحكي مسلسل ناس ولاد ناس عن عَائلة مُكونة من الأب وزوجته وأمه التركية ووالد أمه وله ثلاث أبناء يعملون في مهن مختلفة ومتباينة وتتعرض العائلة للعديد من المشاكل المادية والنصب.

أبطال مسلسل «ناس ولاد ناس»

المسلسل من بطولة نادية لطفي، وعبدالمنعم مدبولي، وكرم مطاوع، وأحمد بدير، ومحمد عوض، وأمينة رزق، ومن تأليف بهجت قمر، إخراج عادل صادق.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.