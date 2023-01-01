أيمن الحكيم: «نادية لطفي عملتلي اختبار أمانة بسبب عبد الحليم حافظ»

قال الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، إنه ارتبط بعلاقات صداقة مع عدد من نجوم الفن في مصر مثل هند رستم ونادية لطفي وعادل إمام، موضحًا: «رجاء النقاش الناقد الأدبي والكاتب الصحفي الكبير تبناني وجعلني أجلس مع كبار النجوم مثل نجيب محفوظ ومحمود دروي، وذلك رغم صغر سني».

حوار مع نادية لطفي

وأضاف الحكيم، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «في نهاية شهر مارس، دائما ما كنا نشهد ذكرى عبد الحليم حافظ والكل كان يحتفي به مثل الإذاعة والتليفزيون والصحافة، وكنت في مجلة الكواكب، حيث كانت تخصص عددا سنويا لعبد الحليم حافظ».

وتابع: «طلب مني رجاء النقاش إجراء حوار صحفي مع نادية لطفي بسبب قوة العلاقة بينهما، وعندما اتصلت بها ردت بنفسها دون أي وسيط، وعندما أخبرتها بأن عبد الحليم حافظ سيكون محور حواري معها، انفجرت فيّ، وقالت لي إن الحوار في حاجة إلى تحضير ووقت واستعداد نفسي، ايه الخيابة بتاعة الجيل بتاعكم ده، وطلبت مني أتصل بها بعد سنة، وبالفعل اتصلت بها بعد سنة، وانفجرت من الضحك».

اختبار أمانة

وواصل أيمن الحكيم: «أجرت لي اختبار أمانة، وكانت تقول لي تصريحات وتطلب مني ألا أنشرها، وعندما ظهر الحوار للنور وجدت أنني التزمت بما طلبته مني، وتولدت بيننا الثقة والمودة، وهو ما جعلها تطلب من فيما بعد أن أكتب مذكراتها».