«القاهرة الإخبارية»: مخيم النصيرات تعرض لقصف إسرائيلي على عدة مراحل

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ قطاع غزة بات الليلة على صفيح ساخن، فلم تتوقف الغارات والأحزمة النارية على مناطق عدة في القطاع.

مخيم النصيرات تعرض إلى قصف إسرائيلي

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي ياسر رشدي، أنّ مخيم النصيرات تعرض إلى قصف إسرائيلي على عدة مراحل، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

التعرض إلى غارات إسرائيلية متتالية

وأشار إلى أن بلدة دير البلح ما زالت تتعرض إلى غارات إسرائيلية متتالية وعنيفة، إذ استهدفت عددا كبيرا من المنازل، وقبل قليل دار الحديث عن سقوط 5 شهداء، وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

توغل إسرائيلي بعدد كبير من الآليات العسكرية

وأشار المراسل إلى أن خان يونس شهد توغلا إسرائيليا بعدد كبير من الآليات العسكرية في عدد من المحاور بالمحافظة، حيث تطلق هذه الآليات الرصاص والقذائف تجاه كل ما يتحرك في هذه المحافظة، بالإضافة إلى تعرض حي الأمل والمنارة في المنطقة الغربية الجنوبية من خان يونس إلى عدد من الأحزمة النارية، ما تسبب في حالة من الذعر في صفوف النازحين الذين يفترشون الخيام بالقرب من تلك الأحياء.