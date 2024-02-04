سامح شكري: لا بد من وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات المصرية الفرنسية تناولت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، والمنع التام والرفض التام للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية أو إلقاء عبء على الآخرين سواء بما يتعلق بغزة أو الضفة، والممارسات الإسرائيلية في غزة واستهداف المدنيين.

وأضاف وزير الخارجية خلال حديثه بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أنه لابد من وقف إطلاق النار حتى تتاح الظروف من أجل الحوار السياسي، والتعامل مع القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، سواء اتصالا بغزة وما يحدث بها فيما بعد انتهاء الحرب، أو ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل سياسي في إطار حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويجب وضع إطار زمني لذلك.