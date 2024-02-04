بقايا المنازل في غزة شاهدة على ظلم لم ينته (فيديو)

عرض برنامج «المشرق العربي»، الذي يقدمه الإعلامي حساني بشير على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بقايا المنازل في غزة ستظل شاهدة على ظلم لم ينته».

وجاء في التقرير: «كومة من الركام وبقايا منزل ظلا شاهدين على ظلم لا ينتهي وجبروت احتلال لم يعتقد يوما أنّ المنازل التي استباح شموخها ستظل فوق الأرض لتتحول إلى دليل على ظلمه».

وتابع التقرير: «في رفح الفلسطينية وعلى بعد كيلومترات قليلة من مدينة غزة المدمرة، استقبلت المحافظة الأصغر في القطاع مئات الآلاف من النازحين الفارين من القتال المستعر ليلحق بهم الاحتلال وتغوص المدينة في أحزان الغدر مرة أخرى».

وأكمل التقرير: «قالت سيدة فلسطينية مسنة (اتصلوا بي، وقالوا لي إنّ دار ابن أخي تعرضت للقصف وأنّ عائلته أستشهدت، وعندما رأيت ما حدث لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق، للأسف ابني أخي وابنه استشهدا، وقبل ذلك قصف الاحتلال داره في المخيم واستشهدت زوجته مع عدد كبير من أفراد أسرته وعائلته ولم يبق من العائلة إلا أنا».