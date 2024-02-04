سفيرة المكسيك بالقاهرة تشيد بفعاليات معرض القاهرة للكتاب: ملتقى للثقافات

أعلنت سفارة المكسيك بالقاهرة انطلاق النسخة الثانية من مسابقة الترجمة للأدب المكسيكي إلى اللغة العربية بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة.

وحضر الندوة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وسفيرة المكسيك ليونورا رويدا، والدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة.

سفيرة المكسيك تشيد بفعاليات معرض القاهرة للكتاب

وقالت سفيرة المكسيك بالقاهرة ليونورا رويدا إنَّه نظرا للنجاح الذي حققته الدورة الأولى من المسابقة، التي شارك بها أكثر من 200 متسابق، تقرر إدراج المزيد من الأنواع الأدبية بالمسابقة، وعدم اقتصارها على الفن الروائي، مشيدة في هذا الإطار بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد صرحًا وملتقى للعديد من الثقافات.

وأشارت السفيرة، في بيان، صادر عن سفارة المكسيك بالقاهرة، اليوم الأحد، إلى أن الهدف الرئيسي لهذه المسابقة يتجاوز حدود تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والمكسيك، إذ تأمل أيضا دعم المترجمين المصريين المتميزين، الذين لم يتجاوز عمرهم الـ45 عاما، مشيدة بدور المركز القومي للترجمة بدوره في هذا الإطار.

آخر موعد للتقديم في المسابقة

ولفت البيان إلى أنَّ الاختيار وقع في هذه النسخة من المسابقة على العمل المكسيكي «التنين الأبيض وشخصيات أخرى منسية» للكاتب أدولفو كوردوبا، وهو يتكون من مجموعة من القصص التي تعطي رؤية عن «الحكاية غير المحكية» للشخصيات الثانوية في أدب الأطفال الكلاسيكي.

وأوضحت أنَّ المترجمين بإمكانهم التسجيل في المسابقة التي تعقد خلال الفترة من 5 فبراير إلى 5 مارس 2024، كما أنَّ آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة 30 أبريل من العام الجاري.