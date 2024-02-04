نجوم مسلسل حالة خاصة في ضيافة لميس الحديدي الثلاثاء المقبل

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة ON، نجوم مسلسل حالة خاصة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويحل طه الدسوقي ونجوم وصناع العمل ضيوفًا على البرنامج للاحتفاء بالمسلسل وما حققه من نجاح جماهيري كبير، حيث يتحدث الضيوف عن كواليس المسلسل وكيف قدم «دسوقي» دور نديم المصاب بالتوحد بهذا الشكل الذي نال استحسان وإشادة المشاهدين، كما يتحدثون عن أبرز التحديات التي واجهتهم في المسلسل بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

ونجح مسلسل حالة خاصة في لفت أنظار الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، ويعتبر البطولة الأولى للفنان طه دسوقي بجانب النجمة غادة عادل، وجمع المسلسل في بطولته عددا من الشباب من بينهم هاجر السراج، وحسن أبو الروس، ووئام وجدي وغيرهم، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

وحصد المسلسل إشادات نقدية عديدة، حيث وصفت الناقدة ماجدة خيرالله المسلسل بـ «المتفرد الذي لا يشبه أي عمل آخر»، ومتابعة: «يمنح المتلقي شحنة عظيمة من المشاعر، ويكتب شهادة ميلاد لفنان شاب اسمه طه دسوقي».