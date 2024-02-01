ماجدة خيرالله تشيد بمسلسل حالة خاصة: «متفرد ولا يشبه أي عمل آخر»

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي وغادة عادل.

وكتب خيرالله قائلة: «حالة نديم أبو سريع تشبه حالات آلاف البشر على سطح الكرة الأرضية، لكن مسلسل حالة خاصة متفرد لا يشبه أي عمل آخر، ويمنح المتلقي شحنة عظيمة من المشاعر، ويكتب شهادة ميلاد لفنان شاب اسمه طه دسوقي».

وأضافت: «المسلسل يعيد اكتشاف غادة عادل، مهاب طارق كاتب السيناريو والحوار يبدع ببساطه في كتابه حوار على لسان نديم يتفق مع حالته ولا يتورط في ميلودراما، ولا قفزات فوق المنطق، عبد العزيز النجار يقدم معزوفة إنسانية».

أبطال مسلسل حالة خاصة

وحقق مسلسل حالة خاصة نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه حيث جذب قاعدة كبيرة من الجمهور ونال إشادات عدد كبير من النقاد.

يذكر أن مسلسل حالة خاصة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طه دسوقي وغادة عادل وحسن أبوالروس وهاجر السراج، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.