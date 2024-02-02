«أحلى تحية وسلام».. أحمد أمين يحتفي بنجاح مسلسل «حالة خاصة»

حرص الفنان أحمد أمين، على الاحتفال بنجاح مسلسل «حالة خاصة»، الذي لا زال يحقق صدى كبيرا لدى الجماهير، على الرغم من انتهاء عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT، الذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عليها.

احتفال أحمد أمين بنجاح مسلسل «حالة خاصة»

ونشر «أمين» عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تجمعه مع بطل مسلسل حالة خاصة، الفنان طه دسوقي، قائلا: «أهي دي يا سيدي المناظر اللي بنشوفها لما نبطل نحبط المواهب ونخاف ندي مساحة لحد معملش حاجة قبل كدا.. بنشوف مناظر تشرف وتفرح زي طه الدسوقي في أول بطولة.. وعبد العزيز النجار كمخرج في أول مرة إخراج لعمل درامي».

وتابع الفنان: «وده الحقيقة الدور اللي لازم دايما نعمله، إننا نصدق في مواهب جديدة تستحق ونسيبلها المساحة والفرصة.. ساعتها هيفرحونا ويتحولوا لمكاسب ونجوم تنور وتأثر.. وهي مصر كدا هتفضل ولادة ومليانة مواهب وأجيال جديدة تستاهل أحلى تحية وسلام.. مش هاقول لك مبروك يا حبايبي ليكم أنا هاقول مبروك للمجال انضمامكم له كفنانين كبار».

أبطال مسلسل حالة خاصة

يذكر أن مسلسل «حالة خاصة» من بطولة طه دسوقي، وغادة عادل، وحسن أبو الروس، ووئام مجدي، ونبيل علي ماهر، وهاجر السراج، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.