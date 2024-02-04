نائبة بـ«التنسيقية»: تنظيم فعاليات لتوعية الشباب بالقضية الفلسطينية في معرض الكتاب

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، ومسؤول لجنة الحوار السياسي والمكتبة بتنسيقية شباب الأحزاب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت عددا من الصالونات والفعاليات لتوعية الشباب بالقضية الفلسطينية وتاريخها ومجريات الأحداث ودور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، بجانب ندوات توضح دور الإعلام والمنظمات الحقوقية والدولية ومؤسسات الدولة المختلفة تجاه توثيق الجرائم التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية

وأوضحت في تصريح لـ«الوطن» أن التنسيقية تعقد على مدار فترة المعرض ندوتين بشأن الأوضاع الراهنة في غزة، والتوعية بتاريخ القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور إلى طوفان الأقصى، لرفع وعي الشباب بهذا الشأن.

دور النشر المصرية

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن أغلب الوافدين لجناح التنسيقية من شباب الجامعات وطلاب المرحلة الثانوية أو من الأسر تسأل عن كيفية الانضمام أو التطوع في الأنشطة المختلفة للتنسيقية، ويجرى توضيح تلك الآليات من خلال شباب التنسيقية المتواجد يوميا في المعرض وأهمية متابعة منصات ومواقع التنسيقية المختلفة.

وأضافت أن معرض الكتاب أكبر فاعلية ثقافية تتاح فيها كل دور النشر المصرية، وتقدم أفضل الخصومات، وعلى الشباب المصري الاستفادة من هذه الفرصة والالتقاء بالمبدعين والكتاب كل أيام المعرض، والمؤلفين الشباب أثبتوا أن مصر لا تزال عاصمة الثقافة، وأن آفاق إبداع شبابها غير محدودة ومتنوعة وعطائهم للثقافة الوطنية غير محدود.