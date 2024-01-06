حصاد لجان تنسيقية شباب الأحزاب خلال 2023.. برامج مصورة وصالونات وحلقات نقاشية

استعرض المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر صفحته الرسمية، حصاد المركز الإعلامي على مدار عام 2023، والذي تضمن إطلاق 6 برامج خلال الانتخابات الرئاسية وهي: التنسيقية في أسبوع 16 حلقة، الداخل الأفريقي 3 حلقات، مجلة مصر 13 حلقة، تحديات الرئيس 5 حلقات، الكارير 4 حلقات، بالقانون 3 حلقات.

الحوار الوطني

وأوضحت «التنسيقية» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الحصاد تضمن تنظيم 20 صالونا ومناظرة خاصة بالحوار الوطني، 12 صالونا ومناظرة حديثة عن الانتخابات الرئاسية، إنتاج 3 نسخ مختلفة من إعلان نعم للمشاركة، إنتاج 7 فيديوهات ريلز مع شخصيات عامة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المشاركة في إنتاج أغنية صاحبة المعالي والسيادة مصر، إطلاق 12 لايف لتغطية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات.

صالونات وحلقات نقاشية

كما تضمنت أعمال المركز في 2023 تنظيم 6 صالونات حول حرب غزة، كتابة وصياغة 1457 خبرا تتضمن تغطية الفعاليات التي تنظمها التنسيقية من صالونات وحلقات نقاشية وزيارات ولقاءات وورش عمل ومناظرات، نشر 396 خبرا عن كلمات أعضاء التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، نشر 171 فيديو على صفحة النواب، تنفيذ 128 انفوجرافا، نشر 15 منشورا للتوعية بالانتخابات الرئاسية، نشر 111 انفوجرافا على صفحة التنسيقية خلال الانتخابات الرئاسية.

واستعرضت لجنة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي حصاد لجنة الحوار السياسي خلال عام 2023، والذي تضمن 108 فاعليات منها صالونات وحلقات نقاشية ومناظرات وحوارات بإجمالي عدد ضيف 731 ضيفا منهم سياسيين وخبراء وممثلين حكوميين وطلاب جامعات.

وأوضحت «التنسيقية»، أن أعضاء اللجنة منهم 17 عضوا لهم إصدارات بمعرض الكتاب، و99 عضوا شاركوا في 3 ندوات و250 عضوا شاركوا في حلقة نقاشية و341 عضوا شاركوا في 82 صالونا، بالإضافة لـ 90 مناظرة شارك بهم 24 شخصا، وإجراء حوارات حول 46 ملقا سياسيا بحضور 294 شخصا، ومنهم 17 حوارا اقتصاديا بحضور 70 شخصا و33 حوارا تناولا قضايا اجتماعية بحضور 102 شخص و22 حوارا حول الانتخابات الرئاسية بحضور 265 شخصا.

لجنة الحوار السياسي

كما تضمنت أنشطة لجنة الحوار السياسي في 2023 تنفيذ 87 صالونا واعداد 38 ورشة عمل حول موضوعات الحوار الوطني قبل انطلاقة وتنفيذ 3 مناظرات وتنفيذ 8 حلقات نقاشية و11 صالونا.

وشمل حصاد لجنة التنظيم بالتنسيقية خلال عام 2023 تنظيم 277 فاعلية تضمنت 39 ورشة و75 صالون و44 دورة تدريبية و9 زيارات داخلية و74 زيارة خارجية في المحافظات و54 زيارة خارجية في محافظة القاهرة و36 فاعلية متنوعة.

واستعرضت لجنة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي حصاد لجنة البروتوكولات خلال عام 2023، والذي تضمن التعاون مع وزارات الثقافة والتضامن والشباب والرياضة، والهيئة الوطنية لتعليم الكبار ووزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة وجامعتى القاهرة والنهضة ومحافظة بنى سويف ونقابتي المهن التمثيلية والموسيقية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي والجهاز القومي للاتصالات والمجلس القومي للطفولة.

دعوة أعضاء التنسيقية لـ58 فعالية

وأوضحت «التنسيقية»، أن حصيلة التعاون مع الجهات الشريكة أصفرت عن عقد 32 اجتماعا مشتركا ودعوة أعضاء التنسيقية لما يقرب من 58 فاعلية، وعقد 4 تدريبات مشتركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والجهاز القومي للاتصالات.

وتختص لجنة متابعة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمتابعة تنفيذ البروتوكولات مع الجهات الموقعة وآلية تنفيذها، كما تشمل مهام اللجنة، تحديد اجتماعات دورية مع الجهات التي توقع معها بروتوكولات تعاون، وتختص اللجنة بإعداد إحصائية شهرية لقياس مدى التزام الجهة الموقعة بتنفيذ بنود البروتوكول ومدى استفادة أعضاء التنسيقية منه، فضلا عن التواصل الدائم مع المسؤولين وأعضاء التنسيقية الموقعين على البروتوكول.

استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حصاد لجنة التدريب بالتنسيقية خلال عام 2023 والذي تضمن تقديم أكثر من 450 ساعة تدريبية لأعضاء التنسيقية، وأكثر من 315 ساعة تدريبية لغير أعضاء التنسيقية.

المهارات الشخصية والإدارية

وأوضحت «التنسيقية» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن التدريبات الخاصة بأعضاء التنسيقية تضمنت التدريب على المهارات السياسية والمهارات الشخصية والإدارية والمهارات الإعلامية والمهارات الاقتصادية، وشمل التدريب تكتل نواب التنسيقية والأحزاب السياسية وأعضاء لجان التنسيقية وأعضاء المنتديات والمبادرات والرصد الميداني للانتخابات الرئاسية والاتحاد الدولي للكوتشينج ومبادرة ابنى أديبا.

نموذج محاكاة الجامعة الروسية

كما تضمنت التدريبات لغير أعضاء التنسيقية معسكر تدريب طلاب اتحاد طلاب مصر وتدريب نموذج محاكاة الجامعة الروسية وتدريب المؤتمر الوطني للنشء وتدريب موظفي هيئة تعليم الكبار.