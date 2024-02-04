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«معلومات الوزراء»: 33% نموا في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية خلال 2023

كتب:

أسماء زايد
04:00 م | الأحد 04 فبراير 2024
السياحة في مصر

السياحة في مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن  مصر شهدت أعلى معدل لحركة السياحة عام 2023،  بنسبة 33% نموًا في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في 2023 لتصبح 1.2% مقارنة بـ0.9% في 2019، مع تحقيقها أعلى معدل للحركة السياحية في مصر بنحو 14.906 مليون سائح في 2023؛ مقارنة بأعلى معدل في 2010 هو 14.731 مليون سائح.

وأشار المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أن  حركة السياحة خلال العام الماضي جاءت كالتالي:

220 ألف غرفة فندقية حاليا في مصر تستوعب مستهدفات عام 2024

- 220 ألف غرفة فندقية حاليا في مصر تستوعب مستهدفات عام 2024.

- 21 % انخفاضا في الغرف الفندقية المغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية لتصبح 19 ألف غرفة مغلقة خلال 2023.

- 30 مليون سائح مستهدف بحلول عام 2028، بما يعادل نحو 1.7% من حركة السياحة العالمية.

- 33 % نموا في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية «1.2% عام 2023، و0.9% عام 2019»

 

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بقلم أسماء زايد