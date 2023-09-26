وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين وضع المدينة الجديدة على خريطة السياحة العالمية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنّ مهرجان العلمين الجديدة شهد رواجا كبيرا في نسخته الأولى هذا العام، ما ساهم في وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية في مجال الثقافة والفنون، لافتة إلى أنّ المدينة شهدت تكريم المشاركين في المسلسلات الدرامية هذا العام، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الدراما المصرية الذي استضافته المدينة السياحية هذا العام.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الإعلام واحدا من أذرع الثقافة التي تساعد على نشر الوعي وتوصيل المعلومات للمجتمع، موضحة أنّ هناك تواصل دائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لنقل الفعاليات والندوات الثقافية والاحتفالات الشعبية عبر شاشاتها، لتشجيع المواطنين على الإقبال على الفعاليات التي تقدّمها الوزارة.

وتابعت الكيلاني، أنّ الوزارة انتهت في مجال الترميم بدار الكتب، من تطوير وحدة لترميم الوثائق التاريخية المهمة، وأنجزت العديد من المهام، كان آخرها الأسبوع الماضي بترميم نسخة من المصحف الحجازي النادر الذي يعود تاريخه للقرن الأول الهجري.