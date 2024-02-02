الغرف السياحية: مصر تملك مقومات تصدر خريطة السياحة العالمية

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مصر تمتلك مقومات سياحية تجعلها واحدة من أهم الدول على خريطة السياحة العالمية، موضحا أنه إلى جانب المقومات الطبيعية التى حبا الله بها مصر من موقع متميز وجو رائع فإنها تمتلك نسبة جيدة من آثار العالم، فضلا عن شواطئ تطل على البحرين المتوسط والأحمر تصلح لممارسة رياضات السباحة والغوص .

أضاف علاء عاقل أن مصر تمتلك أيضا صحاري تصلح لسياحة السفاري والمغامرات ، كما تمتلك مناطق تصلح لأنماط السياحة العلاجية والإستشفائية ، وذلك بالإضافة إلى بنية تحتية جيدة وعمالة سياحية مدربة ، مشددا على أن المقصد السياحي المصري يمتلك مقومات لا تتواجد بأي دولة من دول العالم.

المدن الجديدة كالعلمين

وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن مصر قادرة على أن تكون رقما رئيسيا بخارطة السياحة العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيدا بالمدن الجديدة التي أضافت عمقا جديدا للمدن السياحية المصرية كمشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة التي ستصبح خلال فترة قريبة واحدة من أهم المدن السياحية المطلة على البحر المتوسط.

مشروع رأس الحكمة

وأوضح أن مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار بمصر بصفة عامة وعلى الإستثمار السياحي بصفة خاصة، لافتا إلى أن الموقع المتميز لتلك المدينة سيجعلها واحدة من أهم المدن التي تحوي مشروعات صناعية وتجارية وسياحية وتكنولوجية تؤهلها لجذب كبار مستثمرى العالم بما يساعد على إحداث نهضة اقتصادية، فضلا عن أنها ستسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.