مراسلة «القاهرة الإخبارية»: المتطرف «بن غفير» يجدد دعوته لتهجير أهالي غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جدد مطالبته بدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية من قطاع غزة، مقابل حوافز مالية، على حد زعمه.

وقال الوزير اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نشرت اليوم الأحد، إنه بعد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تتولى القوات الإسرائيلية إعادة احتلال القطاع الفلسطيني، وبسط سيطرتها الأمنية، وبناء عدد من المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي التي يتم ضمها لدولة الاحتلال.

مزاعم «بن غفير»: الفلسطينيون يقبلون بالهجرة الطوعية مقابل حوافز مالية

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، في مداخلة على الهواء مع الإعلامي حساني بشير، أن «بن غفير بزعم أن الفلسطينيين في غزة قد يقبلون بالهجرة الطوعية، مقابل حوافز مالية، ومقابل هذه الهجرة الطوعية، سيعاد بناء المستوطنات في قطاع غزة، وهو ما لوّح إليه في مناسبات كثيرة».

«بن غفير»: لو كان «ترامب» رئيساً لأمريكا لكان الدعم مختلفاً

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هاجم الولايات المتحدة الأمريكية، التي انتقدت علناً استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعمال العنف التي يمارسها العديد من المستعمرين الإسرائيليين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إنه «بدلاً من مساعدة الغزييين بإدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية، يجب على أمريكا أن يكون عطاؤها ودعمها للإسرائيليين أكثر»، وقارن بين ولايتي الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، والرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، من خلال الدعم اللامتناهي للحكومة الإسرائيلية، وقال إنه «لو كان ترامب رئيساً لأمريكا، لكان الدعم مختلفاً، ولما حصل الفلسطينيون على أي دعم».