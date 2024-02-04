«التضامن»: توفير منح تفوق لرعاية طلاب 30 جامعة على مستوى الجمهورية

أعلنت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة حريصة على الشراكة مع الجمعيات الأهلية، موضحة أنه جرى توفير منح تفوق تحت مسمى مبادرة «الطلاب الفائقين»؛ لرعاية نحو 1700 طالب.

طلاب 300 كلية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنّ المنح تشمل طلاب 300 كلية على مستوى 30 جامعة مصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل؛ لتيسير العملية التعليمية للطلاب غير القادرين.

وأكّدت أنه يجري تقديم خدمات مختلفة لهؤلاء الطلاب في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي، فضلاً عن تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين، في إطار الدور الاجتماعي للوزارة.

تكافؤ الفرص للجميع

ونوهت نفين القباج، إلى أنّ الوزارة تعترف بحق الجميع في العلم والمعرفة، وتكافؤ الفرص للجميع، موضحة أنها وضعت الصحة والتعليم كشرطين رئيسيين لاستمرار الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأشارت إلى أنها حريصة على التواصل الدائم مع المحافظين، لتأدية خدماتها بداية من الطفولة المبكرة مرورًا بالمراحل العمرية التالية، فضلاً عن توفير مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنمية.

وفي سياق متصل، شارك أكثر من 50 طفلا وطفلة وشابًا وشابة من أبناء أسر حي الأسمرات، في زيارة نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة لأسر المناطق المطورة بديلة العشوائيات، ورافقهم خلال الزيارة للمعرض عدد من الرائدات الاجتماعيات.