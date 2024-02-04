«التضامن» تستعد لضمّ فئات جديدة إلى معاش تكافل وكرامة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لضمّ فئات جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، حيث يُجرى مناقشة القانون الخاص بذلك في البرلمان، لاستحداث فئات جديدة تحتاج إلى دعم نقدي نظرا للظروف التي تعيشها ومنها المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

إجراءات صرف تكافل وكرامة

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وإضافة عدد من الفئات وهي الأبناء الأكبر من 18 عاما مهجورو العائل المقيدون في التعليم، والمرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاما في يوليو الماضي.

فئات مشروع قانون تكافل وكرامة

- الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء.

- الأسرة المُعالة.

- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

- أسرة المُجند.

- الأسرة مهجورة العائل.

- الشخص ذوو الإعاقة.

- المريض بمرض مُزمن.

- المسن أو السمنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.

- المرأة غير المعيلة.

- اليتيم.

- أبناء الرعاية اللاحقة.

- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وحال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على الدعم النقدي وتوافرت فيهم الشروط تكون الأولوية.

- ذوو الإعاقة منم المستوى الثالث.

- المريض بمرض مزمن شديد.

- المسن.

- الأيتام.

- الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.

- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

- النساء بلا عائل.

- الأسرة الفقيرة.

- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

زيادات تكافل وكرامة خلال 2023 خلال عام 2023، بلغت نسبة الزيادة التي أقرتها الدولة لمعاش تكافل وكرامة 40%، ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث كانت الزيادة الأولى في مارس 2023 بنسبة 25%، والزيادة الثانية في أكتوبر الماضي بنسبة 15% وفق موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ووفق آخر إحصائيات لمعاش تكافل وكرامة، يستفيد منه 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 مليون أسرة، يتقاضون بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، ويتمتعون بالخدمات المجانية للبرنامج وهي الحق في مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي ودعم الخبز.