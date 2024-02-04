رئيس «التكافل» في بنك ناصر: الصحة والتعليم على رأس أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور أحمد محمود، رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي، إنّ بنك ناصر هو بنك الفقراء، ونتشرف نشرف ونسعد بذلك، ويهمنا أننا نكون بنك لكل المصريين، موضحا أن مصر بها 38 بنكا تحت عباءة البنك المركزي لكن يوجد بها بنك ناصر اجتماعي واحد، ودائما العبرة بالأثر وما يلمسه الناس.

وعن خطة البنك الفترة المقبلة، قال الدكتور أحمد محمود، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنّ البنك عبارة عن هيئة عامة منوط بها تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة: «نركز على محور الصحة والتعليم، فدونهم لا يمكن تحقيق أي شيء في التنمية المستدامة، ورعايتهم لبنة مهمة في نمو المجتمع».

البنك يدعم المجالات التي تحقق التنمية

وأوضح رئيس قطاع التكافل، أنّ البنك يدعم المجالات التي تحقق التنمية: «وقررنا هذا العام رعاية مشروعات التخرج لكلية الإعلام ونكون الراعي الرسمي لها هذا العام، واستجابت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لذلك»، مؤكدا أنّ البنك بدأ بفرع واحد عند الإنشاء عام 1971 وحاليا له 104 فروع على مستوى الجمهورية برأس مال 6 مليارات جنيه.