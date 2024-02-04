مصر تستضيف اجتماع لجنة البرامج الفنية للمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة البرامج الفنية للمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية «AARDO»، إذ تنظم خلال الفترة من 4-8 فبراير الجاري، فعاليات الاجتماع.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور مانوج ناردو سنج أمين عام المنظمة، والدكتور رامي القطيشات الأمين العام المساعد، ومشاركة 30 دولة بالحضور الفعلي والافتراضي، بالإضافة إلى حضور سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات دولية وبعض منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تمهيدًا لاستضافة مصر المؤتمر العام للمنظمة على المستوى الوزاري ومشاركة 33 دولة أفريقية وأسيوية نهاية العام الجاري.

التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية

وأوضحت أن المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية «AARDO» هي أقدم نموذج للتعاون بين الدول النامية، إذ جرى إنشاؤها في عام 1962، بمبادرة قيادات خمس دول شملت مصر، والهند، واليابان، وليبيا، وماليزيا، بهدف التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وجمهورية مصر العربية هي عضو مؤسس منذ نشأة المنظمة تحتل موقع نائب رئيس المنظمة الشرفي عن قارة أفريقيا، والمنظمة هي منظمة مستقلة وغير سياسية، وتضم في عضويتها في الوقت الحالي 33 دولة، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين، علماً بأن جميع أعضاءها من قارتي افريقيا وآسيا.

وأكدت في تقرير لها، أن استضافة مصر لاجتماع المنظمة يأتي في إطار دورها الريادي في المحيط الآسيوي والإفريقي، ويستهدف الاجتماع عرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية الريفية ومكافحة الفقر، فضلا عن تبادل الخبرات التنموية للدول المشاركة والمنظمات الدولية.

وتابع: وكذلك وضع المخططات التفصيلية لبرامج بناء القدرات ومساندة وتعزيز المشروعات التنموية الرائدة بالدول الأعضاء وتنشيط برامج تبادل الخبراء في مجالات تنموية وزراعية هامة وتأكيدا على آليات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة من المقرر أن تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اللقاء وتلقى كلمتها التي تبرز دور مصر الريادي في مجالات التنمية الريفية.

أنشطة الموارد البشرية والمشروعات

ونوهت بأن المنظمة ستعرض تقريرا مفصلا عن الأنشطة للمنظمة خلال فترة العمل للسنوات الثلاث - من 2021-2023 المتضمنة أنشطة الموارد البشرية والمشروعات التنموية الرائدة وبرنامج العمل المقترح لفترة الأعوام الثلاث المقبلة 2025-2027.

وتتضمن الفعاليات زيارات متعددة لمناطق زراعية وتصنيع زراعي رائدة من خلال جولات ميدانية وزيارات الى أماكن سياحية، ويتم اختتام هذه الفعاليات باجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع الأمانة العامة للمنظمة للتنسيق حول آليات عمل استضافة مصر للمؤتمر العام للمنظمة بنهاية عام 2024 والمقرر إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة.