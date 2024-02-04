«هيئة الدواء» تحدد 5 حالات ممنوعة من استخدام المسكنات

أصدرت هيئة الدواء تقريرًا خاصًا بتناول المسكنات، مؤكدةً على ضرورة مراجعة مقدم الرعاية الصحية قبل تناول أي مسكنات، حيث يُحذر استخدامها في بعض الحالات فقط.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، ورفع الوعي الصحي بخطورة بعض السلوكيات التي تؤدي إلى الإصابة بمضاعفات صحية بالغة.

وجاءت الحالات التي يجب فيها الحذر من استخدام المسكنات كالتالي:

- في حال وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.​

- في حال وجود قرح متكررة بالمعدة.​​

- في حال قصور شديد في الكلى أو الكبد​.​

- في حال القصور والهبوط الشديد بالقلب. ​​

- في حال وجود أي نزيف نشط. ​​

وحذّرت هيئة الدواء، من خطورة الإفراط في تناول المسكنات، لافتة إلى خطر الإفراط في تناول المسكنات الذي تصل مضاعفاته إلى قصور وظائف الكلى.​

وطالبت «الهيئة» من المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة، عبر الخط الساخن في حالة طلب أي استفسار أو شكوى من وجود نقص في الأدوية، لافتة إلى العمل السريع لحل أي مشكلة وإزالة المعوقات للحصول على الخدمات الصحية على أكمل وجه.