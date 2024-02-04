«الصحة العالمية» تتوقع إصابة 1.5 مليون شخص بالسرطان في «شرق المتوسط» خلال 2045

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّ مرض السرطان أحد العوامل الرئيسية التي تتسبب في حدوث وفيات عالمية، موضحة أنّ واحدة من كل 6 وفيات يكون سببها السرطان.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان عنها، أنّ عام 2022 شهد 20 مليون إصابة جديدة بالسرطان و9.7 مليون وفاة، مشيرة إلى أنّ العبء الناجم عن السرطان سيزيد بنسبة 77% تقريبًا بحلول العام 2050، ما يضع مزيدًا من الضغط على النُّظُم الصحية والأشخاص والمجتمعات.

اليوم العالمي للسرطان 2024

وأضافت المنظمة، أنّ إقليم شرق المتوسط شهد تشخيص أكثر من 788 ألف إصابة بالسرطان في 2022، متوقعا تضاعف العدد ليصل إلى 1.57 مليون حالة بحلول 2045 بسبب النمو السكاني.

وأرجعت منظمة الصحة العالمية أسباب الإصابة بالسرطان، إلى ارتفاع معدل انتشار عوامل خطر الإصابة بالسرطان في الإقليم، مثل تعاطي التبغ، وزيادة الوزن، والخمول البدني، واتباع نُظُم غذائية غير صحية، وتلوث الهواء.

وتابعت أنّ السرطان قد ينشأ نتيجة الإصابة ببعض أنواع العدوى، بما في ذلك التهاب الكبد B وC، أو فيروس الورم الحليمي البشري الذي يصيب الرحم، وهي أنواع منتشرة على نطاق واسع في إقليم شرق المتوسط، رغم إمكانية الوقاية من التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري بسهولة عن طريق التطعيم.

أنواع السرطانات الأكثر شيوعا

أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا حددتها منظمة الصحة العالمية، موضحة أنّها «الثدي، والرئة، والقولون والمستقيم، والبروستاتا»، ففي العام 2020 كان سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشارًا على الصعيد العالمي، في حين أدى سرطان الرئة إلى وقوع أكبر عدد من الوفيات.

ولفتت منظمة الصحة العالمية، إلى أنّ السرطان لا يُهدد صحة الأفراد وعافيتهم فحسب، بل يمثل تحديًا هائلًا للأسر والمجتمعات، موضحة أنّ التكلفة الاقتصادية للسرطان تُثقل كاهل النظام الصحي والاقتصاد، نظرًا لانخفاض الإنتاجية في سوق العمل نتيجة الوفاة المبكرة لأشخاص ما زالوا في أوْج سنوات عطائهم، وهو أمر كفيل بعرقلة جهود التنمية المستدامة.