بعد الضربات الأمريكية على العراق وسوريا.. هل تتصاعد التوترات بالشرق الأوسط؟

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بعد الضربات الأمريكية على العراق وسوريا.. تصاعد التوترات والأزمات في الشرق الأوسط».

الشرق الأوسط يعيش حلقة مفرغة من التوترات

وأشار التقرير التليفزيوني إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حلقة مفرغة من التوترات في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر، والذي امتدت أبعاده خارج حدود الأراضي الفلسطينية، وأشعل جبهات متعددة في المنطقة، آخر فصول هذه التوترات تمثلت في شن الولايات المتحدة ضربات متتالية على أكثر من 85 هدفا في 7 مواقع داخل سوريا والعراق.

اتجاه واشنطن إلى مزيد من التصعيد

وأوضح التقرير التليفزيوني أن خطورة الموقف لم تتوقف عند الغارات الأمريكية فحسب، بل حملت ردود الفعل في الداخل الأمريكي مؤشرات على اتجاه واشنطن إلى مزيد من التصعيد، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الضربات مجرد بداية، ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة «التنف» الأمريكية على الحدود السورية الأردنية وتسبب في مقتل 3 جنود أمريكيين.