الحكومة السويسرية تخصص 100 مليون دولار لدعم قطاع غزة

أقرت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالدور الفعال الذي تلعبه الحكومة المصرية والهلال الأحمر، في تقديم المساعدات لسكان غزة، في تقديم الخدمات للاجئين من السودان، وغيرهم من ضيوف مصر القاطنين على أراضيها.

كما أكدت أن المجتمع الدولي على علم بالضغوط الإنسانية التي تواجهها جمهورية مصر العربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأفادت باتريشيا، أن الحكومة السويسرية خصصت مبلغ إضافي، قيمته 100 مليون دولار أمريكي، لتعزيز الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ولتوفير خدمات للشعب الفلسطيني الذي يتحمل معاناة كبيرة جراء تلك الظروف التي يتعرض لها القطاع.

تقديم الدعم والتسهيلات لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

توجه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، بالشكر للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفارة السويسرية بالقاهرة، على كل الدعم والتعاون مع الهلال الأحمر المصري، لخدمة المجتمع المحلي واللاجئين والمهاجرين بمصر، وخلال الأزمات الإنسانية مثل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري والجمعيات المصرية تقدم كل الدعم والتسهيلات في شمال سيناء والمحافظات الأخرى وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأوضح «الناظر»، أن توقف دعم منظمة الأونروا سوف يكون له تأثير سلبي على دعم قطاع غزة وأنه يجب التأكد مما وجه لمنظمة الأونروا قبل اتخاذ قرارات سريعة تؤثر على المساعدات الإنسانية لغزة، خاصة أن الوضع الحالى في قطاع غزة يتسم بالسوء، حيث هناك نقص شديد في الأغذية والمياه والخدمات الطبية والمعيشية والسكن الآمن.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومناقشة الجهود المقدمة من الدولة المصرية فى الإغاثة لقطاع غزة والسودان.