العراق يكذب واشنطن بشأن مزاعم التنسيق مع الحكومة قبل شن الضربات الجوية

نفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تنسيق الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة العراقية بشأن الضربات الجوية التي شنتها واشنطن مساء أمس على أهداف عراقية؛ ردًا على مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

ووصف رئيس الوزراء العراقي مزاعم واشنطن بأنها «أكاذيب»، مشيرًا إلى أن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة أصبح يهدد الأمن والاستقرار في العراق.

وفاة 16 فردًا وإصابة 25 آخرين

وأعلن «شياع» وفاة 16 فردًا وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على العراق، مشيرًا إلى أن الضربة الأمريكية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية.

كما جاء في بيان الحكومة العراقية، أن وجود التحالف الدولي بالعراق خرج عن المهام الموكلة إليه وكذلك التفويض الممنوح له، في حين أكد المتحدث باسم الجيش العراقي أن الضربات الجوية الأمريكية تعد خرقًا للسيادة وتقويضًا لجهود الحكومة العراقية.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شن ضربات جوية على 3 مواقع تخص فصائل عسكرية داخل العراق، وذلك بعد دقائق من تنديد الجيش العراقي بالضربات التي وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.