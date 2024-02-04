مروة ناجي: أم كلثوم من علامات الفن بالعالم.. ولم يستطع أحد الوصول لمكانتها

قالت المطربة مروة ناجي، إن أي شخص يفكر مقارنة نفسه بكوكب الشرق «أم كلثوم، يبقى حرام عليه لأن مهما حصل ومهما سمعنا لم يستطيع أي أحد أن يصل إلى مكانة أم كلثوم لأنها من أفضل علامات الفن في العالم.

صوت لن يتكرر

تابعت المطربة مروة ناجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على فضائية «dmc»، أن السيدة أم كلثوم كانت تتمتع بصوت لم نشهد حتى وقتنا هذا مثله، مؤكدة أن هناك العديد من الأصوات المميزة في مصر، ولكن بالمقارنة بالسيدة أم كلثوم هناك فارق، بسبب كفاءة «كوكب الشرق».

لا يزال الكثير يعشق أغانيها

أشارت المطربة مروة ناجي إلى أن «أم كلثوم» لم ينسها أحد بل لاتزال الكثير يعشق أغانيها، لافتة إلى أنها كان لها تأثير قومي إذ أنها كانت توحد الشعوب العربية من المحيط للخليج كما أن حفلاتها كان يرتادها مستمعون من كل أنحاء العالم.