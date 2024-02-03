مي فاروق تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم: «عشقنا فنك وصوتك وإحساسك»

أحيت المطربة مي فاروق، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الذكرى السنوية الـ49 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

ونشرت «فارق» مقطع فيديو وهي تشدو بأحدى أغاني كوكب الشرق معلقة: «عشقنا فنك، وصوتك وإحساسك، سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، ستظلي في القلب والوجدان».

خطوبة مي فاروق

وفي أول يناير، احتفلت الفنانة مي فاروق، بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي، في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء.

يذكر أن مي فاروق حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في كليب «ليه»، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبدالسلام.