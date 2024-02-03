وليد توفيق يغني «ألف ليلة وليلة» إحياء لذكرى رحيل أم كلثوم (فيديو)

أحيا الفنان وليد توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

وشارك وليد توفيق أغنية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم بصوته معلقا: «في الذكرى التاسعة والأربعين لرحيل السيدة أم كلثوم حبيت أشارك أغنية ألف ليلة وليلة والحب كله بصوتي.. من أكتر الأغنيات اللي بحبها لكوكب الشرق من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي».

تكريم وليد توفيق في مصر

وتم تكريم الفنان وليد توفيق مؤخرا من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، تقديرا لمشواره الفني الكبير.

وأكد وليد توفيق خلال تكريمه من نقابة الموسيقيين، أن التكريم المصري له مكانة خاصة عنده.